Autofahrer an der Macht

Welches ist die kleinste Fraktion im Friedberger Stadtrat? - Die der Radfahrer. Gut zu beobachten war dies bei der Diskussion über die Umgestaltung der Herrgottsruhstraße. Die SPD hatte, wie vor Jahren schon die Grünen, löblicherweise einen Antrag gestellt, die Situation für Radler wenigstens an der Kreuzung zu entzerren, nachdem das Gremium im Herbst einen echten Befreiungsschlag abgelehnt hatte. Bezeichnend für die verkehrstechnischen Machtverhältnisse in der Stadt ist, dass sogar der Radverkehrsbeauftragte, ein SPD-Mitglied, die Gemüter motorisierter Menschen ob der Zumutung eines Radstreifens mit neuen Parkplätzen zu besänftigen suchte.

Schaut, wir nehmen euch dort ein paar Zentimeter weg, liebe Autofahrer, aber dafür bekommt ihr dahinten gaaanz viel Platz! Das ist, wie wenn man dem Teppichhändler auf dem Basar gleich 10.000 statt 500 Euro bietet. Angesichts einer permanent unterbelegten Tiefgarage mit Ausgang direkt zur Straße hin sind mehr Parkplätze eine Themaverfehlung. Vielleicht sollte der Ausschuss doch einmal einen Ortstermin dort machen.

Friedberger Herrgottsruhstraße ist eine Zumutung für Radfahrer

Aber bitte zur Stoßzeit, wenn in der engen Sackgasse Eltern ihre Kinder aus der Kita abholen und flugs aus der Parkbucht zurückstoßen, Senioren mit Rollator über die Straße rattern, ein Rettungsfahrzeug Richtung Krankenhaus durchmuss und man auch als hartgesottene Radlerin am liebsten absteigen will - oder aufs sichere Auto umsteigen.