Friedberger Bahnhofstraße ist Eichmanns "Rue de Blamage"

Plus Der Stadtrat darf den Friedberger Bürgermeister nicht aus der Verantwortung für das in jeder Hinsicht misslungene Projekt entlassen.

Diese Nachricht hat der sonst in den sozialen Medien so mitteilungsbedürftige Bürgermeister Roland Eichmann seiner Leserschaft verschwiegen: Friedberg muss den durch die Verzögerungen beim Ausbau der Bahnhofstraße entstandenen Schaden selbst tragen, seine Drohungen an die Adresse der Telekom erweisen sich als ebenso großmäulig wie leer. Eine Viertelmillion Euro ist damit verloren – und das in einer Zeit, in der sich bereits jetzt schwierige Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 abzeichnen. Zum gestalterischen und funktionalen Debakel bei der Neugestaltung der Straße kommt nun auch noch das finanzielle.

Die vollends zur "Rue de Blamage" gewordene Bahnhofstraße steht sinnbildlich für die Friedberger Stadtpolitik im vergangenen Jahrzehnt, die durch eine fatale Mischung aus Selbstüberschätzung und Unvermögen an ihrer Spitze geprägt ist. Keines der großen Probleme wurde gelöst – angefangen vom fehlenden Wohnraum über den Mangel an Kinderbetreuungsplätzen bis hin zum Investitionsstau bei städtischen Gebäuden und Straßen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

