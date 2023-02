Kommentar

24.02.2023

Bauhof-Architekten öffnen der Stadt den Notausgang

So soll das neue Gebäude des Friedberger Baubetriebshofs aussehen. Wird es dazu noch kommen?

Plus Der Wunsch nach Vertragsauflösung ist für den Friedberger Stadtrat ein Glücksfall. Wie er diese Chance nutzen kann.

Von Thomas Goßner

Noch will es niemand im Stadtrat so deutlich sagen, dennoch zeichnet sich eines immer klarer ab: Einen neuen Bauhof für 34 Millionen Euro wird es in Friedberg nicht geben. Der Wunsch der Architekten nach Auflösung ihres Vertrags bietet der Politik die Gelegenheit, das Projekt noch einmal zu überdenken und auf einen vernünftigen Kostenrahmen zurückzuführen. Einen größeren Gefallen hätte das Büro Schuller + Tham der Stadt gar nicht erweisen können.

