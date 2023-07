Bauhof: Dieser Ausschuss ist nicht zu beneiden

Plus Dem Gremium gehören Gegner und Befürworter der bisherigen Planung für den Friedberger Bauhof an. Wie werden sie sich einigen können?

Eine harte Nuss hat der für den Bauhof gegründete neue Ausschuss des Friedberger Stadtrats zu knacken. Das aus 13 Mitgliedern bestehende Gremium soll nun schaffen, wozu die 31 des Plenums über Jahre und Jahrzehnte nicht in der Lage waren: die mit der Zeit immer mehr gewordenen Einsatzgebiete des Bauhofpersonals zu definieren und möglicherweise einzugrenzen, die Planung entsprechend anzupassen und auch noch eine Betriebsform zu beraten, die Kostentransparenz, Wirtschaftlichkeit und steuerrechtliche Sicherheit schafft.

Diese an sich schon schwere Aufgabe wird nicht einfacher angesichts der Zusammensetzung im Ausschuss. Die Gegner der bisherigen Planung sind ebenso vertreten wie diejenigen Stadträte, die nach dem Augen-zu-und-durch-Prinzip über 30 Millionen Euro für einen neuen Bauhof am Lueg ins Land investieren wollten – ohne Rücksicht auf die finanziellen Auswirkungen auf andere wesentliche Aspekte der Stadtentwicklung. Das wird noch spannende Diskussionen geben, an deren gutem Ausgang offenbar auch die Politiker selbst Zweifel haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen