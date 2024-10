Baumlehrpfad bereichert Merching

Merching hat mit dem Baumlehrpfad ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Entlang der Paar vermitteln ansprechende Tafeln Wissenswertes über die dort wachsenden Baumarten. Selbst Naturfreunde können dabei noch die ein oder andere neue Information entdecken. Gerade für Familien ist es eine Bereicherung. So können Eltern mit einer Runde auf dem Pfad für Bewegung an der frischen Luft sorgen und den Wissensdurst des Nachwuchses stillen.

Beim Baumlehrpfad in Merching haben viele mitgewirkt

Viele haben daran mitgewirkt, dass das Vorhaben zustande kam. Bund Naturschutz, Grund- und Mittelschule, Holzbaufachmann Robert Ringenberger und die Gemeinde Merching - alle haben bei dem Projekt zusammengeholfen. Vor allem an den beiden Merchinger Schulen haben die Kinder und Jugendlichen tatkräftig angepackt. So hat etwa die Technikgruppe im Unterricht die Holzständer für die Infotafeln gebaut.

Der Baumlehrpfad zeigt einmal mehr, wie rege die Merchinger Schulen im Bereich Natur und Umwelt sind - und wie fruchtbar die Zusammenarbeit mit der sehr aktiven Ortsgruppe des Bund Naturschutz ist. In der Vergangenheit hat es bereits einige tolle Aktionen und Projekte gegeben. Dazu zählt etwa die Anpflanzung der Vogelschutzhecke, die nun ebenfalls in den neuen Lehrpfad integriert wurde - oder Outdoor-Unterricht auf der Streuobstwiese. Der Baumlehrpfad ist eine Bereicherung für Merching - und eine Fortsetzung ist schon in Planung.