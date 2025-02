Der Bürger, die Bürgerin kann manchmal schon nervig sein: Er ruft in der Gemeindeverwaltung an, sie schreibt Mails, postet in den Sozialen Medien oder wendet sich an die Presse. Bürgermeister Florian Mayer ist nicht dafür bekannt, dass er sich in seinem Amtszimmer im Rathaus verschanzt.

Eva Weizenegger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis