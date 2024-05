Beim Merchinger Heimatverein kommen alle Generationen zusammen

Plus Der Merchinger Heimat- und Trachtenverein Bayermünching lebt bayrische Traditionen. Mit seinem Angebot bringt er Jung und Alt zusammen.

„Sitt' und Tracht der Alten wollen wir erhalten“, lautet das Motto des Vereins Bayermünching in Merching. 1953 wurde er gegründet und hat damit eine lange Geschichte und viele Jahre voll von Veranstaltungen hinter sich. Plattlern, Ziach-Musik, Kesselfleisch-Essen: Ist das aus der Zeit gefallen? Ein klares Nein. Denn dem Verein gelingt etwas, woran viele andere sich abmühen: Wie der kürzliche Heimatabend zeigte, kommen hier viele Generationen zusammen, alle mit dem gleichen Interesse an bayerischen Traditionen.

Trachtenverein Merching bewahrt bayerische Bräuche

Dass alte bayerische Sitten und Bräuche wertvoll sind, darüber muss man gar nicht reden. Sie bieten Orientierung, stiften Identität und ein Gemeinschaftsgefühl, das in den heutigen Zeiten umso wichtiger ist. Diese Traditionen aber in den modernen Alltag zu integrieren, das ist die Kunst. Der Abend offenbarte einen großen Teil davon, was der Verein durchgehend leistet.

