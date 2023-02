Beim sozialen Wohnungsbau geht es nur langsam voran

Plus Ein Kissing soll ein Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen entstehen. Doch selbst dieses eher kleine Einzelprojekt braucht seine Zeit.

Das tägliche Leben wird immer teurer. Zur größten Herausforderung hat sich das Wohnen entwickelt. Dass es dringend mehr bezahlbaren Wohnraum braucht, ist seit Langem bekannt. Doch bei diesem Problem scheint schnelle Abhilfe unmöglich. Das zeigt sich im Großen wie im Kleinen.