Bekommen Radfahrer in Friedberg mehr Rückenwind?

Plus Friedberg geht endlich sein Radverkehrskonzept an. Bei einer Bürgerwerkstatt werden viele Ideen eingereicht. Doch haben sie auch Chancen auf Unmsetzung?

Nach unserem letzten Kommentar über die Probleme von Radlerinnen und Radlern in Friedberg kamen prompt die Anrufe und Mails: Man solle doch bitte auch mal schreiben, wie unverschämt und verkehrsgefährdend die Fahrradfahrer unterwegs sind: nicht auf dem Radweg, verbotswidrig auf dem Gehweg, rücksichtslos gegenüber anderen. Und zugegeben: All das kommt vor. Trotzdem ist die Situation für alle, die radeln, extrem schwierig, da extrem unsicher. Vor allem die häufige Mischung von Rad/Auto auf der Straße sowie Rad/Fußgänger auf Trottoirs haben die Experten, die das Radverkehrskonzept der Stadt erstellen, sofort als Problem ausgemacht. Doch wird das Konzept daran etwas ändern?

Friedberg ist nicht besonders radel-, dagegen sehr tierfreundlich. Papiertiger sind in Stadtrat und Verwaltung eine beliebte Gattung. Zahlreiche Konzepte wurden und werden erstellt: für Kultur, für Sport, für den Handel, für die Innenstadt, für Fahrradabstellplätze an Wohnhäusern, womöglich gibt es bald ein Konzept für Konzepte. Wichtig sind aber nicht Konzepte, sondern dass sich etwas tut. Ob das beim Radeln gelingt, da gibt es Für und Wider.