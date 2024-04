Biergärten sind für das Wittelsbacher Land ein Kulturgut

Plus Es wieder so weit: Die Biergärten im Landkreis Aichach-Friedberg öffnen vielerorts ihre Tore. Sie haben eine jahrhundertealte Tradition. Darum ist der Biergarten heute noch so beliebt.

Um die Biergartenkultur wird Bayern beneidet. Dieser Ort verkörpert die Gemütlichkeit, Geselligkeit und das bayrische Lebensgefühl auf ganz besondere Weise. Sobald die Sonne herauskommt und es wieder wärmer wird, stellen die Gastronominnen und Gastronomen ihre Stühle und Tische ins Freie, sei es im noch so kleinen Innenhof – schnell findet man das Schild „Biergarten geöffnet“.

Gastronomen strengen sich mit Rahmenprogramm im Biergarten an

Die Biergartenkultur stammt aus dem 19. Jahrhundert. Weil das Bier gekühlt werden musste, gab es sogenannte Sommerkeller. Oberhalb pflanzte man Bäume wie Kastanien und Linden, die den Kellern zusätzlichen Schutz bieten sollten. Zum Jahresbeginn 1812 gab König Max I. die offizielle Erlaubnis zum Ausschank des Gerstensafts in den Biergärten, die über den Sommerkellern entstanden. Weil aber die Wirte Angst vor der Konkurrenz hatten, wurde einige Jahre später von Ludwig I. verboten, dort Speisen anzubieten. Und so bildete sich die Tradition, dass die Menschen sich in bayrischen Biergärten ihre Brotzeit selbst mitbringen. Dieses Verbot gilt zwar mittlerweile nicht mehr und es gibt in den Biergärten ein reichhaltiges Speisenangebot und auch viele weitere Highlights. Die Gastronominnen und Gastronomen lassen sich viel einfallen und engagieren oft Musikkapellen, um ihre Gäste zu unterhalten.

