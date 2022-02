Birgt die Absage des Friedberger Altstadtfestes auch eine Chance?

Plus Über die Verschiebung der "Friedberger Zeit" gehen die Meinungen auseinander. Manche wünschen sich sogar, das Fest wieder zu seinem Ursprung zu bringen. Geht das?

Ein Argument in der Diskussion über das Friedberger Altstadtfest war: Lasst es 2022 stattfinden, das birgt die Chance, die Veranstaltung in einem pandemiebedingt kleineren Rahmen neu auszurichten, zu reduzieren und sich wieder mehr auf die Anfänge zu besinnen. Das ist - zumindest für dieses Jahr - vom Tisch, das Fest ist verschoben. Doch wohin wird der Weg der "Friedberger Zeit" ab 2023 gehen?