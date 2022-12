Bürgermeister sollte mehr Fingerspitzengefühl bei Rednerauswahl zeigen

Der Antrag der Meringer Fraktionen mag vielleicht juristisch nicht haltbar sein. Ihr Anliegen auf mehr politische Vielfalt bei Festreden ist dennoch legitim.

Beinahe fühlte man sich an die konfliktreichen alten Zeiten unter Bürgermeister Hans-Dieter Kandler erinnert, als es aktuell im Meringer Gemeinderat um die CSU-Lastigkeit bei öffentlichen Veranstaltungen ging. Denn wie es sein Vorgänger gerne tat, widmete sich Bürgermeister Florian Mayer akribisch den juristischen Fehlern in dem missliebigen Antrag der Nicht-CSU-Fraktionen. Auf die inhaltliche Kritik und das eigentliche Anliegen, hinter dem immerhin 15 der 24 Gemeinderäte stehen, ging er dagegen kaum ein.

Als Kandidat der CSU wurde Florian Mayer zum Meringer Bürgermeister gewählt. Seine parteipolitische Heimat mache sich zu sehr bemerkbar, finden seine Kritiker. Foto: Eva Weizenegger

Mag sein, dass die vorgeschlagene Richtlinie zur Gleichbehandlung der Abgeordneten so weder praktisch noch juristisch umsetzbar ist. Angesichts der massiven Rückmeldung sollte Mayer sich aber überlegen, ob an der Kritik nicht vielleicht doch etwas dran ist. Wie er so schön darlegte, hat er im Rahmen seiner Zuständigkeiten die Rednerauswahl selbst in der Hand: Er wäre klug, hier künftig mehr Fingerspitzengefühl walten zu lassen.

