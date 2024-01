Kommentar

Bürokratie für Feuerwehreinsätze abbauen

Großartigen Einsatz bewiesen die Einsatzkräfte der Feuerwehren beim Unwetter am 26. August. Dieses Engagement sollte nicht nur hohen Bürokratieaufwand belastet werden.

Plus Der Friedberger Stadtrat setzt mit seiner Entscheidung ein richtiges Zeichen für die Entlastung der Feuerwehren nach dem verheerenden Unwetter im August.

Der 26. August war für den Süden des Landkreises Aichach-Friedberg ein rabenschwarzer Tag. Nicht nur der Himmel verdunkelte sich in Sekundenschnelle, das Unwetter, das über Friedberg, Kissing, Mering und Teile von Ried hinwegzog, deckte Häuser ab, beschädigte Fassaden, Fahrzeuge und ließ Keller volllaufen. Für die Feuerwehren im Landkreis waren die Einsatzzahlen so hoch, dass sie kaum die eingehenden Schadensmeldungen bewältigen konnten. Dabei hatten einige Einsatzkräfte bei sich zu Hause selbst verheerende Schäden zu verbuchen. Auch sie kämpften sich durch das Unwetter, um die Feuerwehrwachen zu erreichen und dann zum Einsatzort zu fahren. Das alles kostete viel Energie.

Gutes Beispiel aus Friedberg für andere Kommunen

Und dieses Engagement soll nun nicht auch noch mit einem hohen bürokratischen Aufwand bestraft werden. Jedenfalls sieht das der Friedberger Finanzausschuss so. Das Gremium entschied, die Einsätze der betroffenen Bürgerinnen und Bürger nicht in Rechnung zu stellen. Denn auch wenn die Versicherungen die Kosten dafür übernehmen: Für Verwaltung und die einzelnen Ortsfeuerwehren bedeutet die genaue Einsatzmeldung ein hoher bürokratischer Aufwand, der kaum zu bewältigen ist. Alleine an diesem Tag waren es gut 120 Einsätze, die dokumentiert wurden.

