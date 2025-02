Bundestagswahl: Auch auf den Sieger kommen harte Zeiten zu

Die CSU im Wahlkreis und ihr direkt gewählter Abgeordneter Hansjörg Durz dürfen zufrieden sein. Sie haben sich aus dem absoluten Tief der Bundestagswahl 2021 wieder aufgerappelt und um einige Prozentpunkte zugelegt. Doch das eine oder andere dürfte diese Freude trüben. Die nächsten Jahre, gerade auch die Zeit vor der Kommunalwahl 2026, werden hart werden für alle - außer für die AfD.

Die Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Augsburg-Land ist ausgezählt. Die meisten Stimmen erhielt die CSU mit ihrem Kandidaten Hansjörg Durz. Foto: Eva Weizenegger

Die CSU hat zugelegt, ist von ihren früheren Erfolgen aber trotzdem weit entfernt. Rechts von ihr hat sich die AfD, ebenfalls aus einer Schlappe heraus, von der viert- zur zweitstärksten politischen Kraft im Wahlkreis entwickelt. Andere Parteien - Grüne, SPD, Freie Wähler - mussten dagegen bluten.

An den Politikerinnen und Politikern vor Ort scheint das weniger zu liegen. Denn mit der AfD hat just die Partei am meisten zugelegt, von der und deren Abgeordnetem vor Ort wenig zu sehen und zu hören war in den vergangenen Jahren und im Wahlkampf. Bundesweit hat sie aber offensichtlich auf die zugkräftigen Themen gesetzt, das scheint zu reichen.

Bundestagswahl 2025: Erfolg der AfD in Augsburg-Land und Aichach-Friedberg

Aktuell blicken Politikerinnen und Politiker in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg auf die Kommunalwahlen in einem Jahr, teils mit spürbarer Nervosität. Denn wenn sich das Prinzip fortsetzt, werden einige Stadt- und Gemeinderäte ganz anders aussehen.

Die Konstellationen sind hier andere, die Freien Wähler zum Beispiel sowie parteifreie Gruppierungen spielen zum Beispiel eine nicht unerhebliche Rolle. Trotzdem müssen sich Politikerinnen und Politiker aller Couleur genau überlegen, welchen Kurs sie fahren, wie viel Klarheit, wie viel Streit, wie viel Sachlichkeit, wie viel Konsens nötig sind, um die Menschen zu überzeugen.

Durch die Bundestagswahl ist das Interesse an Politik gewachsen, die Wahlbeteiligung war hoch, auch in der Region erleben Parteien einen Mitglieder-Boom. Diese Chance gilt es zu ergreifen - nicht kaputtzumachen.