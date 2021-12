Corona-Pandemie: Einrichtungsbezogene Impfpflicht ist das falsche Signal

Plus Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sorgt bei den Pflegekräften in Aichach-Friedberg für Ärger. Zu Recht, denn der Beschluss macht mehr kaputt, als er nützt.

Der Aufschrei ist groß: Mitte März kommt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das bedeutet: Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen müssen Nachweise über einen vollen Impfschutz oder eine Genesung vorlegen, ansonsten dürfen sie ihren Beruf nicht weiter ausüben. Eine falsche Entscheidung, die schlimme Folgen haben kann – auch in Aichach-Friedberg.