Corona-Pandemie: Was für Weihnachten wollen wir 2021?

Viele Menschen fühlen sich durch die lange Pandemie zu Weihnachten ausgebrannt. Es gibt Konflikte. Aber wie wir Weihnachten begehen, haben wir selbst in der Hand.

Und irgendwann macht man ihn doch auf, den Stapel Weihnachtspost, die sich in der Redaktion aufgehäuft hat. Diese Karten sind oft eine Pflichtübung. Doch an Weihnachten 2021 bergen sie eine Überraschung.

Es war ein hartes Jahr für die Menschen im Wittelsbacher Land. Auch für die Mitglieder unserer Redaktion war es anders als sonst. Wir haben über vieles berichtet, das unsern Lesern und Leserinnen - und auch uns - an die Nieren ging: Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus, Querdenker-Demos, abgesagte Veranstaltungen, Impfneid, Firmen in Existenznot, Menschen unter Druck.

In Aichach-Friedberg gab es 2021 viele schwierige Themen

Was als Spaltung der Gesellschaft beschrieben wird, drückt sich auch in den Medien aus, im Spagat, allen Seiten mit ihren Forderungen und Ängsten gerecht zu werden. Aber es gab eben nicht nur diese Spaltung, es gab auch etwas anderes. "Noch nie hatte ich so intensive Gespräche", sagte eine Interviewpartnerin im Rückblick auf das Jahr. Und das ist es auch, was sich in Weihnachtsbriefen aus dem ganzen Landkreis widerspiegelt.

Sie enthalten mehr als die üblichen Floskeln, sprechen offen die schwierigen Zeiten an - aber auch die Hoffnung auf das, was werden kann, auf Gemeinschaft. "Wir fühlen uns verunsichert und ausgebrannt", schreiben die Vorstände der Diakonie. Die vielen Herausforderungen, Absagen, Vorschriften nennt das Bürgernetz Friedberg. Sängerinnen und Sänger berichten, wie sie der Hass in den sozialen Netzwerken bedrückt, wie gerne sie mit ihrer Musik Brücken schlagen würden. "Auch wenn und manchmal alles hoffnungslos erscheint, es bleibt das Fest der Liebe, das uns eint", reimt jemand.

Weihnachten im Kreise der Familie - das bleibt vielen wichtig. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Diese Zeilen werden wohl keinen Poesie-Preis gewinnen, aber sie zeigen, was die Menschen sich ersehnen, was also möglich ist. Trotz Familien und Freundeskreisen, die sich über die Impffrage zerstreiten, trotz des Gefühls vieler, gerade sie habe es in der Krise besonders hart getroffen, trotz der Ängste von Geimpften und Ungeimpften. Nach einem unruhigen Jahr - und vor einem weiteren, das kaum Entspannung verspricht - ist jetzt die Zeit, Ruhe und Gelassenheit einkehren zu lassen. Manche Themen einmal beiseite zu lassen. Der Hollenbacher Schulleiter wünscht „ein stets offenes Auge für die schönen Momente des Lebens“.

Friedberg will über gemeinsame Werte diskutieren

Die Friedberger Pfarreien überlegen, 2022 über Werte zu diskutieren, Werte, die uns alle verbinden. Diese Werte sagen uns, was für ein Weihnachten wir wollen, worüber wir uns die Hand reichen können. "Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seine Werte geben." Auch dieser Satz flatterte aus der Weihnachtspost. Er stammt nicht aus dem Landkreis, sondern von Wilhelm von Humboldt. Trotzdem wollen wir Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, die mit uns in Verbindung stehen, damit ein friedvolles Weihnachten wünschen.