Corona-Proteste: Wie geht es heraus aus der Sackgasse?

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg spitzen sich die Meinungsunterschiede zum Thema Corona zu. Gegensätze prallen aufeinander. Sind sie unvereinbar?

Wenn man die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Aichach-Friedberg betrachtet, mit Menschen über das alles beherrschende Thema spricht, wirkt die Situation verfahren. Meinungsunterschiede zu Corona, Impfungen, Kundgebungen spitzen sich zu. Die Gesellschaft steckt in einer Sackgasse - oder?