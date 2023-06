Das Aus des 15-Minuten-Taktes zwischen Augsburg und Friedberg ist verheerend

Plus Für Friedberg und Umgebung ist die Entscheidung der Deutschen Bahn, die Paartalbahn auszudünnen, ein harter Schlag. Der Konzern und die Politik haben versagt.

Wer Zug fährt, weiß, dass die Deutsche Bahn ganz andere Probleme hat als das kleine "Friedberg ( Augsburg)", wie es in Fahrplänen bezeichnet wird. Der Fernverkehr läuft so schlecht, dass man sich als Kundin gar nicht vorstellen kann, wie der Deutschlandtakt einmal funktionieren soll. Angesichts dieser Ausgangslage opferte der schwache Riese die gute Anbindung auf einem unbedeutenden Nebenstreckenbähnchen. Dieses Aus des 15-Minuten-Taktes zwischen Augsburg und Friedberg ist ein Schock, aber so überraschend auch wieder nicht. Denn es gab Vorzeichen.

Der ÖPNV ist auch in einem Flächenlandkreis in Zeiten der Mobilitätswende ein Politikum, noch dazu, wenn es um die Anbindung an die Nachbar-Großstadt und deren Knotenbahnhof geht. Gebetsmühlenartig wurde seitens der CSU bis hinauf zur damaligen Landesverkehrsministerin Kerstin Schreyer allen Alarmsignalen zum Trotz beschwichtigt, der Takt sei sicher. Doch wer genau hinhörte, dem fiel auf, dass in der Regel Formulierungen gewählt wurden, welche nur die nächsten Jahre einbezogen und die Staatsregierung als Akteurin benannten - nicht die DB selber.

