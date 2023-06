Das Herz isst mit

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es mehrere Projekte, die Menschen eine günstige Mahlzeit bieten. Das ist nicht nur für den Geldbeutel wichtig.

Eine warme Mahlzeit für 1,50 Euro, Mittagessen oder ein Cappuccino gegen eine Spende: Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die in finanziell schwierigen Zeiten dankbar für ein solches Angebot sind: Rentner, Alleinerziehende, Flüchtlinge, Arbeitslose zum Beispiel.

Mit dem offenen Mittagstisch in Mering, dem wöchentlichen Mittagsangebot des Friedberger Bürgernetzes und dem Café Divano im Friedberger Pfarrzentrum gibt es drei Projekte, die diesen Ansatz verfolgen. Wichtig sind sie jedoch nicht nur für den Geldbeutel, sondern auch für das Sozialleben. Gäste kommen auch deswegen gerne dorthin, weil sie hier auf andere Menschen treffen, Sozialkontakte pflegen. Denn Vereinsamung ist ein ebenso großes Problem, wie Geldmangel. Bei den drei Projekten aber gibt es keine Berührungsängste, sondern Gemeinschaft entsteht. Das Herz ist eben auch mit – nicht nur das Auge!