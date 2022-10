Das ist Heimat: Aktive Vereine erreichen auch die Jugend

Plus Sie sind das Bindeglied zwischen den Bürgern, Bürgerinnen und der Heimat: Im Wittelsbacher Land gibt es eine Vielfalt an Vereinen. Einige stehen dem Abwärtstrend entgegen.

Gemeinsam schnupfen – nur etwas für alte Herren? Überhaupt nicht. Garteln ist langweilig? Im Gegenteil. Einige Vereine im südlichen Landkreis schaffen es, trotz generellem Abwärtstrend junge Mitglieder für sich zu gewinnen. Dafür müssen sie nicht immer bahnbrechend innovativ sein. Wie die Beispiele aus dem Landkreis zeigen – etwa der Schnupfverein in Dasing oder der Obst- und Gartenbauverein Mering – schaffen es die Gruppen mit eigentlich altbewährten Mitteln: Zeit, Geselligkeit und Begeisterung.