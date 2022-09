Das Jubiläum in Mering trotzt Pandemie, Krieg und Krisen

Plus Zusammen feiern fördert den Zusammenhalt. Deswegen lohnt es sich trotz aller Sorgen und Nöte zu diesem Fest zu gehen.

Selten läuft alles rund, wenn man ein großes Fest veranstaltet. Doch der Weg zur 1000-Jahr-Feier in Mering ist geradezu von Katastrophen gesäumt. Dass nun – zum bereits zweimal verschobenen Termin - tatsächlich die Festtage mit Lichterwelt stattfinden können, hat dem Organisatoren-Team viel Durchhaltevermögen abverlangt.