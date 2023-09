Das Leben auf dem Dorf ist eine ganz besondere Herauforderung

Plus Schmiechen stellt sich vor und zeigt, welche Vorteile die Kommune hat.

Auf dem Dorf gibt es keinen Laden, schlechte Verkehrsanbindung und es sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Das hat jedes Dorfkind sicherlich schon einmal in seinem Leben gehört. Doch diejenigen, die solche Sätze von sich geben, haben schlichtweg keine Ahnung, was es heißt auf dem Dorf zu leben.

Man kennt und schätzt sich, man weiß voneinander Bescheid, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel. Der Zusammenhalt ist groß, es werden Feste gefeiert, die Vereine sind wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Für Kinder gibt es noch viel Platz und sie erleben eine Freiheit, die es in der Stadt so nicht gibt.