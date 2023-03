Das Meringer Rathaus ist eine Bruchbude

Plus Der Wasserschaden im Verwaltungsgebäude in Mering bringt es ans Licht: An einem Neubau führt kein Weg mehr vorbei.

Was muss eigentlich noch passieren, bis im Meringer Marktgemeinderat erkannt wird, dass das Rathaus ein Sanierungsfall ist? Der Wasserschaden am Donnerstagabend ist jedenfalls eindrucksvoll genug. Denn mehrere Büros wurden unter Wasser gesetzt und stehen bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung. Aber wohin mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ohnehin schon nicht gerade in Luxusbüros residieren? Die Büros, die den Charme der 1970er-Jahre versprühen, sorgen auch nicht dafür, dass die Verwaltungsfachkräfte Schlange stehen, um in Mering arbeiten zu können.

Viele Barrieren für Menschen mit Behinderung im Meringer Rathaus

Zudem ist die Barrierefreiheit weder für Personal noch für die Bürgerinnen und Bürger mit Behinderung gegeben. Wie entwürdigend ist es beispielsweise für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, einen Pass zu beantragen. Da muss umständlich geklingelt werden, dann kommt eine Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamtes raus und erledigt auf dem Vorplatz die notwendigen Formalitäten. Ein Besuch im Amtszimmer des Bürgermeisters ist für Menschen mit Behinderung fast unmöglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

