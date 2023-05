Das Meringer Volksfest darf nicht sterben

Plus Die Jugend feiert beim Volksfest ausgelassen, doch vor allem Senioren kritisieren den Wirt. Wie soll es mit der Traditionsveranstaltung weitergehen?

Das Meringer Volksfest ist eine Traditionsveranstaltung, die nicht sterben darf, nur weil ein Festwirt angeblich die Hendl nicht richtig gebraten hat und die Gäste zu lange auf ihre Bestellungen warten mussten. Bei aller berechtigten Kritik: Das Volksfest lebt nicht allein vom Essen. Wer Wert auf Feinkost legt, der sollte nicht in einem Festzelt essen - oder halt ins Käferzelt nach München zur Wiesn gehen.

Wobei es in Mering an mehreren Stellen haperte. Lange Wartezeiten für Pommes und Co. oder zu wenig Servicepersonal sind inakzeptabel. Der Eichstätter Festwirt Holger Regler ist zwar neu in Mering, aber kein Neuling in dem Metier. Er hat versucht zu retten, was zu retten war, doch das reichte nicht aus, um den schalen Nachgeschmack, den er in Mering hinterlässt, fortzuspülen.

