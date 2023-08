Der Brunnen in Mering darf nicht sang- und klanglos aufgegeben werden

Plus Mering muss sparen. Deshalb soll ein Fontänenfeld am Marktplatz erstmal nicht entstehen. Doch die Bürgerinnen und Bürger hatten sich das gewünscht.

So, jetzt ist die Diskussion um den Meringer Brunnen also still und heimlich trockengelegt worden. Nach der jüngsten Marktgemeinderatssitzung scheint die Idee von sprudelnden Wasserfontänen erstmal vom Tisch. Sicher ist nur, der bestehende Brunnen des Meringer Künstlers Josef Zankl kommt im Zuge der Innenortsneugestaltung weg.

Kunst im öffentlichen Raum zulassen

Es ist verständlich, dass sich der Marktgemeinderat mit einer Entscheidung für einen neuen Brunnen schwertut. Immerhin würden Rückbau und Neugestaltung 220.000 Euro kosten. Außerdem ist man sich noch nicht im Klaren darüber, wie der Rathausneubau sein wird. Es gibt also noch einige offene Baustellen, die Mering zu bewältigen hat. Der Hinweis von Silvia Braatz, dass der Brunnen Bürgerwille ist, sei dem Marktgemeinderat aber mit auf den Weg gegeben für die künftige Gestaltung. So sang- und klanglos darf das Projekt nicht aufgegeben werden. Denn wie schön so ein Fontänenfeld sein kann, zeigt das Beispiel vor dem Rieder Einkaufsmarkt. Hier wurde ein Platz mit Aufenthaltsqualität für die Bürgerinnen und Bürger von Ried geschaffen.

