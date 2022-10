Der Hiaslverein hält Kissings besondere Geschichte lebendig

Plus Der Wilderer Matthias Klostermayr ist als eine Art bayerischer Robin Hood zur Legende geworden. Eine schaurige Räuberjagd führt nun auf seine Spuren.

Mit einer schaurigen Räuberjagd tritt in Kissing der historische Förderverein Bayerischer Hiasl wieder einmal in Erscheinung. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Schwung und spielerischer Freude die Ehrenamtlichen dieses ganz besondere Kapitel der Kissinger Ortsgeschichte lebendig halten. Schließlich ist im 18. Jahrhundert hier im Kissinger Altort Matthias Klostermayr – der als eine Art bayerischer Robin Hood zur Legende wurde – geboren, aufgewachsen und selbst Vater geworden. Viele der Örtlichkeiten kann Vereinsvorsitzende Katrin Freund heute noch zuordnen und wird die ein oder andere Hiasl-Station auch bei der Räuberjagd ansteuern.