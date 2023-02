Der Landkreis tut sich schwer, alle Schulprojekte zu stemmen

Plus Die FOS/BOS in Friedberg braucht dringend einen Erweiterungsbau, doch der Zeitplan gerät gerade ins Wanken. Denn Schulbauten sind eine Herausforderung.

Da kann einem schon der Schreck in die Glieder fahren: Auf 32 Millionen Euro wird der Erweiterungsbau für die FOS/BOS aktuell geschätzt - das entspricht einer neuen Schule. Wegen der nicht gerade einfachen Haushaltssituation des Landkreises und anderer dringender Bildungsprojekte ist es verständlich, dass es Überlegungen gibt, das Großprojekt zu schieben. Doch ob es auch kleiner und günstiger werden kann, ist eine andere, sehr spannende Frage.