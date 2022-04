Der Mai macht alles neu – auch das Vereinsleben im Wittelsbacher Land

Plus Am Wochenende sind viele Maifeiern geplant. Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie dürfen und wollen die Vereine in Aichach-Friedberg wieder Feste feiern.

Dass der 1. Mai ein Startpunkt für das aufblühende Vereinsleben in unserer Region sein würde, konnte sich noch vor einigen Wochen kaum jemand vorstellen. Der Fasching fiel in Friedberg, Schmiechen und Mering ins Wasser. Das Friedberger Altstadtfest wurde abgesagt, zu vage waren die Aussichten für die folgenden Monate. Auch andere, etwa der Heimat- und Trachtenverein Merching, sahen keine Chance, ihre Feiern über die Bühne zu bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

