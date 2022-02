Der Sommer 2022 braucht Planung mit Augenmaß

Plus Alle haben die Nase voll von Corona. Dennoch sollte bei Veranstaltungen mit großen Menschenmengen auch heuer noch Vorsicht walten.

Nach zwei Jahren Pandemie sehnen wir uns alle nach unserem gewohnten Leben zurück - mit Festen, Konzerten, Spiel und Spaß. Faschingsfreunde müssen in diesen Tagen erneut auf die Maskerade verzichten, Künstlerinnen und Künstlern fehlt bereits zum dritten Mal die Gelegenheit, sich dem Publikum bei der Friedberger Kunstausstellung zu präsentieren, in Mering musste die 1000-Jahr-Feier mehrfach verschoben werden.