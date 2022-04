Kommentar

vor 33 Min.

Der Wohnungsmarkt in Aichach-Friedberg wird noch schwieriger

Bauherren in Aichach-Friedberg berichten, dass sich die Materialknappheit akut verschärft.

Plus Seit Jahren beklagen die Menschen im Kreis Aichach-Friedberg die schwierige Suche nach Häusern und Wohnungen. Jetzt drohen weitere Probleme.

Von Ute Krogull

Es ist ein beliebter Spruch an Büro-Pinnwänden: "Aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: 'Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!' Und ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer." So ähnlich, nur leider nicht zum Lachen, ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Aichach-Friedberg. Bauträger prophezeien durch die akut verschärfte Materialknappheit Preissteigerungen, deren Höhe niemand voraussehen kann. Das wird durchschlagen auf private Bauherren und den Mietwohnungsmarkt.

