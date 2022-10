Der Zuschuss für Bauherren verfehlt das Ziel

Plus Trotz bescheidener Erfolge und erkennbarer Unwirtschaftlichkeit hält die Stadt an ihren Beratungsgutscheinen für Bauwillige fest. Das muss man nicht verstehen.

Eine 1700 Euro teure Werbekampagne, um Zuschüsse von 2400 Euro loszuwerden – man braucht kein Kaufmann zu sein, um diese Rechnung etwas schräg zu finden. Noch dazu in diesen Zeiten: Dass die Mitglieder des Friedberger Stadtrats derzeit bei jeder Gelegenheit die düstere Finanzsituation beschwören und trotzdem weiter an dem bedingt erfolgreichen Beratungszuschuss für Hausbesitzerinnen und -besitzer festhalten, passt nicht zusammen.