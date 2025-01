Die Anspruchshaltung mancher sorgt für Einschnitte für alle

Eine halbe Stunde früher schließt die Kasse fürs Hallenbad in Friedberg ab März. Klar, eine halbe Stunde ist nicht besonders viel. Und längerfristig könnte man im Bedarfsfall auch nochmal an der Tarifstruktur schrauben. Grundsätzlich zeigt die Diskussion und Entscheidung im Stadtrat jedoch exemplarisch ein Problem, das gerade an vielen Stellen herrscht: Weil einige wenige ihren eigenen Vorteil im Blick haben, müssen sich alle einschränken. Im konkreten Fall bestanden Badegäste darauf, ihre bezahlten Stunden komplett im Stadtbad verbringen zu können, auch über den Betriebsschluss hinweg. Man könnte denken, es ist logisch, dass das Bad zu den Schließzeiten eben zumacht – und wer auf seine volle Zeit besteht, rechtzeitig kommen muss. Offenbar denkt aber nicht jeder so.

Friedberg: Anpassung der Kassenschlusszeiten im Stadtbad

Nein, es zeigt sich stattdessen eine ausgeprägte Anspruchshaltung, die es auch andernorts gibt: in Restaurants, in Hotels, in Geschäften und bei Veranstaltungen. Das führt im Falle des Stadtbads nun dazu, dass auch diejenigen, die tatsächlich nur eine Stunde im Bad bräuchten und pünktlich wieder gehen, zukünftig mehr Zeit im Voraus einplanen müssen. Natürlich ist diese halbe Stunde vermutlich kein Grund, zukünftig nicht mehr zu kommen. Es ist trotzdem ärgerlich, dass es eine solche Anpassung offenbar braucht, um das Personal vor nervigen Diskussionen zu schützen.