Die Friedberger Archivgalerie hat Potenzial

Plus Mit der Sanierung der Archivgalerie in Friedberg beginnt ein neues Kapitel der alten Knabenschule. Dass sich die Arbeiten hinzogen, entpuppt sich nun als Vorteil.

So mancher Friedberger erinnert sich an die alte Knabenschule noch aus seiner Schulzeit. Mit der Sanierung hat nun ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Gebäudes gegenüber der Stadtpfarrkirche begonnen. Kann es sogar als Ersatz für das Schloss dienen, das wegen der hohen Mieten nur in stark eingeschränkten Rahmen für Initiativen aus der Bürgerschaft genutzt werden kann: Bürgergalerie statt Bürgerschloss also?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen