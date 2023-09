Die Eltern setzen auf die Lehrer – die Lehrer auf die Eltern

Plus Laut einer Umfrage bezweifeln viele Eltern, dass ihre Kinder in der Schule gut auf den Berufseinstieg vorbereitet werden. Das Problem liegt aber auch im Elternhaus.

Die Eltern wissen es eigentlich genau: Für einen erfolgreichen Berufseinstieg ist in erster Linie ihr Kind selbst verantwortlich. Auch wenn jedes Kind von zu Hause unterschiedliche Voraussetzungen mit sich bringt, muss es in der Schule und im Beruf selbst Engagement und Lernbereitschaft zeigen. Die Eltern müssen ihre Kinder bestmöglich unterstützen. Dass sie das auch von der Schule erwarten, ist legitim. Aber ihnen muss stets bewusst sein, dass die Lehrkräfte mit ähnlichen Widrigkeiten kämpfen wie sie selbst.

Auch die Lehrerinnen und Lehrer leben in einer komplexen Welt, in der oft so viel Kraft auf Nebenschauplätzen wie etwa Bürokratie verloren geht. Die Folge: Es bleibt weniger Zeit und Energie für die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Den Eltern dürfte das bekannt vorkommen. Denn nach einem langen, ermüdenden Arbeitstag lässt ihr Elan, mit ihren Kindern über die Hausaufgaben zu schauen oder Vokabeln abzufragen, sicher ebenfalls zu wünschen übrig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen