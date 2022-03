Kommentar

19:11 Uhr

Die Freiheit ist bei uns nicht bedroht

Plus Wenige Tage nach dem Kriegsausbruch sorgen "Corona-Spaziergänge" in Aichach-Friedberg für Kopfschütteln. Und da zu Recht.

Von Ute Krogull

Im Unterallgäu liefen bei einem "Corona-Spaziergang" Leute im Kostüm mit. Schließlich war ja Rosenmontag. Auch in Friedberg, wo der Zug jetzt mit Trommeln und Schellen vonstatten geht, wähnten Unbeteiligte einen Faschingsumzug an sich vorbeiziehen. Das mag auch daran liegen, dass vielen eine Forderung nach Freiheit und Grundrechten in Deutschland angesichts des Kriegs in der Ukraine lächerlich erscheint.

