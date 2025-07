Die Friedberger Zeit ist in die DNA der Stadt übergegangen

In manchen Momenten wirkt es wie vor einer halben Ewigkeit, dass sich die Zünfte im Landkreisstadion versammelt haben und gemeinsam auf den Marienplatz zum Altstadtfest eingezogen sind. In anderen wiederum könnte es auch gestern gewesen sein. Während der zehn Tage Friedberger Zeit spielt genau diese irgendwie verrückt – zumindest ist das Zeitgefühl ein gänzlich anderes als sonst.

Icon Galerie 62 Bilder Zehn Tage Friedberger Zeit gehen mit einem fulminanten Wochenende zu Ende, das nochmal alles aus dem historischen Fest herausholt. Die schönsten Eindrücke vom letzten Wochenende.

Aber auch die Stimmung ist am letzten Festwochenende eine andere. Euphorisch, weil es zum Abschluss nochmal tolles Wetter und wirklich viele Besucherinnen und Besucher gibt. Das hat man besonders am Freitag und Samstag gemerkt. Aber auch wehmütig, weil das Altstadtfest nun schon wieder vorbei ist und das nächste erst in drei Jahren stattfindet. So steht etwa der Pilgerzug am letzten Festtag unter einem ganz anderen Gefühl als der freudige, überschwängliche Einzug: andächtig, ruhig, getragen. Spätestens am Abend zum Fackelumzug wird es dann aber so richtig emotional.

Die Friedberger Zeit ist nicht einfach nur ein Fest

Hier zeigt sich am deutlichsten, was man das ganze Fest über spürt, wenn man mit offenen Augen und offenem Herzen durch die Friedberger Innenstadt schlendert: Die Friedberger Zeit ist nicht einfach nur ein Fest. Es ist durch die vielen Jahre in die DNA der Stadt übergegangen. Viele, die schon als kleine Kinder auf dem Altstadtfest unterwegs waren, sind heute als Erwachsene mit eigenen Kindern hier. Sie leben dieses Fest auf eine nochmal besondere Art und Weise, einfach, weil es schon immer Teil ihres Lebens war.