Die Gartentage auf Gut Mergenthau blühen auf

Plus Die Gartentage auf Gut Mergenthau finden wieder statt. Die Veranstaltung hat sich im Lauf der Jahre zu einem Highlight in der Region gemausert.

Wer gerne gärtnert, weiß: Es braucht Geduld, bis etwas Früchte trägt. Ähnlich ist es mit den Gartentagen in Mergenthau: Sie sind mit der Zeit gediehen und können nun auch bei echten Gartenfans mithalten im bunten Strauß von Gartenmärkten im weiten Umkreis.