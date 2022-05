Die Gartentage sind ein Schritt in Richtung Freiheit

Plus An diesem Maiwochende fanden im Landkreis wieder viele Feste und Feiern statt. Zu den Höhepunkten für Gartenfreunde zählen die Gartentage auf Mergenthau.

Die Menschen sehnen sich nach über zwei Jahren Pandemie nach ein bisschen Normalität. Gutsbesitzerin Monika Fottner, die zusammen mit ihrem Lebensgefährten Ulrich Resele die Gartentage auf Mergenthau veranstaltet, formuliert es so: " Corona hat die Menschen verändert, alle lechzen danach, sich wiederzutreffen - sie wollen andere sehen, zusammen sein, lebendig sein." Damit trifft sie es genau auf den Punkt.