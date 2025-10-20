Die Kombination aus Aufklärung und Kontrolle zahlt sich aus

Ein Deutscher produziert 606 Kilogramm sogenannten Siedlungsabfall pro Jahr. Darin enthalten sind Papier, Pappe und Papierprodukte, Kunststoffe, Glas, Metalle, Lebensmittel- und Gartenabfälle sowie Textilien, aber auch Sperrmüll und Straßenkehricht. Mit dieser Menge liegt Deutschland EU-weit deutlich über dem Durchschnitt von 513 Kilogramm pro Kopf. Immerhin: Was das Thema Mülltrennung angeht, ist Deutschland ebenfalls überdurchschnittlich. In nur wenigen Ländern weltweit funktioniert das Trennungssystem, was Grundvoraussetzung für Recycling ist, besser als hierzulande.

Aufklärung und Kontrollen helfen gegen Fehlwürfe bei der Biotonne

Das Beispiel der Biotonne im Landkreis Aichach-Friedberg zeigt: Dahinter steckt viel Arbeit der Kommunen. Denn ein Selbstläufer ist die Mülltrennung nicht. In der Biotonne im Wittelsbacher Land kam es in der Vergangenheit oft zu Verunreinigungen durch etwa Plastik oder Metall. Mithilfe von Aufklärungskampagnen konnte das Problem jedoch verringert werden. Das alleine hätte aber wohl kaum den gleichen Erfolg gehabt: Am Ende ist es die Kombination aus Aufklärung und Kontrolle, die zum Erfolg geführt haben. Das Risiko, dass die Tonne nicht geleert stehen bleibt, weil das Detektorfahrzeug in der eigenen Kommune eingesetzt wird, wollen offenbar nur wenige eingehen.