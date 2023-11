Die Kunstschule Friedberg im Umbruch

Plus Der Tod von Rose Maier Haid hinterlässt eine Lücke in Friedberg. Wie könnte es jetzt weitergehen?

Rose Maier Haid war eine Ausnahmepersönlichkeit, die Friedberger Kunstschule ihr Lebenswerk. Wenn ein solcher Mensch stirbt, lässt sich die Lücke nie ganz füllen, schon gar nicht eins zu eins. Die Malschule ist im Umbruch begriffen. Doch weitergehen muss es, für die Kinder, für die Kunst und auch für das Andenken an Rose Maier Haid. Nur wie?

Jahrzehntelang hat die Künstlerin und Kunstlehrerin alles für ihre Berufung gegeben, ihr ganzes Leben bis kurz vor ihrem Tod mit 82 Jahren danach ausgerichtet. Einen solchen Einsatz kann man von niemand anderem verlangen.