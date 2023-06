Die Natur hat es schwer – welche Projekte in Aichach-Friedberg können helfen?

Plus Im Einzugsbereich von München wächst der Druck auf die Natur im Kreis Aichach-Friedberg. Doch es gibt Projekte, die Hoffnung machen.

Wer an schützenswerte Natur im Landkreis Aichach-Friedberg denkt, hat sofort einige Juwelen vor Augen: die Kissinger Heide oder die Schaezler-Wiese bei Affing, das Silberbrünnel nahe Aichach und der Ottmaringer Paar-Durchbruch. Wir freuen uns wie Kinder über jeden Storch. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Natur gewaltig unter Druck steht.

Manches verschwindet sang- und klanglos, manches vermissen wir, zum Beispiel den Gesang der Feldlerchen. Als Bodenbrüterin kämpft sie, wie der Kiebitz, einen verzweifelten Kampf. Im Landkreis gibt es viele Akteurinnen und Akteure, die bedrohten Tieren helfen und sich für die Umwelt einsetzen. Manchmal versuchen sie einfach nur, einen Zustand wieder herzustellen, an den sich viele Menschen aus ihrer Kindheit erinnern. So möchte der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg wieder mehr Blumenwiesen schaffen, die den Artenreichtum fördern.