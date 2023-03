Die Senkung der Grundsteuer in Mering ist richtig

Plus Die Haushaltsberatungen in Mering drehen sich heuer vor allem um den Hebesatz für die Grundsteuer B. Zur Wahl stehen ein hoher und ein extrem hoher Satz.

Könnte Mering die Mehreinnahmen aus der höheren Grundsteuer brauchen? Ganz gewiss – und wahrscheinlich sogar dringlich. Da hat CSU-Fraktionschef Georg Resch schon recht. Und dass er diesen Standpunkt vertritt, obwohl er sich damit bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht beliebt macht, verdient Respekt.

Aber er berücksichtigt nicht ausreichend, auf welchem Niveau sich Mering bewegt. Der Hebesatz von 600 Punkten ist ein absoluter Spitzenwert. Was hat Mering, um das zu rechtfertigen? Selbst München bescheidet sich mit 490 Punkten, Augsburg liegt mit 555 Punkten schon sehr hoch.

Der Haushalt Merings in Zahlen 1 / 9 Zurück Vorwärts Gesamtvolumen: 62,8 Millionen Euro

Schlüsselzuweisung: 1,6 Millionen Euro

Kreisumlage: 10,9 Millionen Euro

Keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

Die Kassenkredite zur Deckung der laufenden Kosten: 6,3 Millionen Euro

Kreditaufnahme für Investitionen: 4,8 Millionen Euro

Schuldenstand: Erhöht sich bis Ende 2023 auf 17,4 Millionen Euro und bis 2026 auf 31,2 Millionen Euro

Entnahme aus der Rücklage : 10,8 Millionen Euro; verbleibende Rücklage: 314.000 Euro

Wichtige Investitionen: Für den Rathausumbau sind 2023 Planungskosten von 200.000 Euro eingestellt. Für die neue Kita am Mühlanger sind im Finanzplanungszeitraum bis 2026 insgesamt 9,2 Millionen Euro eingeplant. Für die Sanierung der Freisportanlage sind noch Kosten von 1,9 Millionen Euro veranschlagt, für den Neubau des Sportheims knapp 4 Millionen Euro.

Bei der Grundsteuer spielt Mering in der Liga der Großstädte

Dabei spielen diese beiden Großstädte in einer ganz anderen Liga. Sie bieten den Besteuerten eine ganz andere Infrastruktur, beispielsweise im kulturellen Bereich oder was den Verkehr betrifft. Kommunen in der Region, die mit dem kleinen Markt Mering eher vergleichbar sind, haben einen deutlich günstigeren Hebesatz. Da bleibt Mering auch mit 500 Punkten noch ein Ausreißer nach oben.

Die Erhöhung auf 600 Punkte war nur in der akuten Notlage des Jahres 2020 zu rechtfertigen. Die Situation hat sich seitdem etwas entspannt und folgerichtig gehört die Grundsteuer runter. Um die Einnahmen zu verbessern, muss Mering angemessenere Wege finden.