Die Theatersaison ist im Gange und bereichert die lokale Kultur

Plus Dramen, Komödien, Kindertheater: Die Laienspielvereine im Kreis Aichach-Friedberg haben es durch die Pandemie geschafft. So wichtig sind sie für die Gesellschaft.

Die Kultur hat stark gelitten. Bühnen blieben geschlossen, wochen- und monatelang geprobte Aufführungen wurden abgesagt und nicht nachgeholt, kein Kontakt, keine Treffen, kein Theater. Bis zu drei Jahre lang standen viele Projekte still. Corona, das Ende von Vereinen und Laienspieltheatern im Landkreis? Eher im Gegenteil. Die diesjährige Saison beweist: Sie sind wieder da. Und zwar voller Energie, mit packenden Stücken und einer starken Gemeinschaft.

Wie die Beispiele einiger Theatervereine im Wittelsbacher Land zeigen, blieben sich auch während der schwierigen Zeiten mit Lockdowns und Hygienekonzepten für ihre Mitglieder da. Sie behielten ihren Optimismus, legten die Mitgliedsbeiträge auf Eis, feilten an ihren Bühnen und hielten sich digital auf dem Laufenden, mit Newslettern und Zoom-Treffen. Immer mit Blick auf die Zukunft, auf das Weiterbestehen und künftige Aufführungen. Das war wichtig: Während die lokalen Theatervereine in diesen schwierigen Jahren eine wichtige Stütze für viele Menschen waren, nimmt ihre Bedeutung noch zu.