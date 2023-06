Die Tiefgaragenparty darf nicht sterben

Plus Stadt und Jugendclub diskutieren darüber, wer die Jugendveranstaltung am Faschingsdienstag künftig veranstaltet. Für Jugendliche ist sie ein wichtiges Event.

Nach der letzten Tiefgaragenparty war der Jugendclub noch recht euphorisch. Es war ein Besucherrekord erreicht, die Verantwortlichen dachten darüber nach, ob man das Limit nicht auf 1000 Personen in der Garage Ost hochschrauben könnte. Mittlerweile ist die ganz große Begeisterung offenbar verraucht. Trotz des Riesenerfolgs ist dem Jugendclub das Risiko zu groß, er will die Veranstaltung an die Stadt übergeben. Die ziert sich - zumindest noch. Gespräche laufen. Eine für beide Seiten tragbare Lösung zu finden, ist wichtig. Denn obwohl das Event am Faschingsdienstag immer wieder in der Kritik steht und unbestritten seine Schattenseiten hat, ist es eine der größten und wichtigsten Jugendveranstaltungen im Stadtgebiet.

Mangels Veranstaltern, Veranstaltungsorten (Stichwort Juze, das diesen Namen verdient) und leider auch teilweise mangels Interesse Jugendlicher (Stichwort Südufer-Festival) sind echte Jugendveranstaltungen in Friedberg rar gesät. Der Jugendclub stemmt die Party seit Jahren, sie ist Tradition, auch wenn dieser etwas abgegriffene Begriff nicht so recht zur Jugendszene passt.

