E-Scooter für Friedberg? Zwei Autoren, zwei Meinungen

In Friedberg soll bald ein einjähriger Testlauf für einen Verleih von E-Scootern starten. Ist das gut? Darüber gibt es in unserer Redaktion verschiedene Meinungen.

Pro-Kommentar: E-Scooter sind in der Innenstadt eine echte Alternative

Am Anfang war – das Tier. Jahrhundertelang waren an Land Pferd oder Esel der "Antrieb" für die Fahrzeuge der Menschheit. Noch vor rund hundert Jahren soll Wilhelm II. dem Pferd eine größere Zukunft als dem Auto bescheinigt haben. Heute ist kaum noch jemand auf einem Vierbeiner durch Friedberg unterwegs, dafür vielleicht aber bald mit dem E-Scooter. Mobilität entwickelt sich und das ist gut so.

Auch der E-Scooter kann dazu beitragen, dass sich in Sachen Fortbewegung etwas zum Besseren wendet. Gerade in den Innenstädten sind sie eine echte Alternative zum ÖPNV. Wer einen solchen Flitzer besitzt, braucht nicht auf den Bus zu warten. Und bei aller Lobpreisung der berühmten "Entschleunigung": An der Bushaltestelle zu warten, ist wirklich kein erbaulicher Zeitvertreib.

E-Roller können auch in Friedberg eine echte Option darstellen

So ist die für Friedberg geplante Probephase zu begrüßen. Gerade deshalb, weil mit dem Geofencing ein innovatives System zum Tragen kommt. Dieses dürfte verhindern, dass E-Roller wild abgestellt werden, wie es in anderen Städten der Fall ist. Dazu kommt, dass die in Friedberg verliehenen Fahrzeuge dreirädrig sind und nicht einfach umfallen. Und selbst wenn der Scooter aus China importiert wurde, umweltfreundlicher als das Auto ist er allemal. Mal ganz abgesehen davon, dass sich junge Menschen ein Auto heute oft nicht mehr leisten können.

Jetzt hört man die Kritiker schon meckern: Dann fahr doch mit dem Rad, das ist genauso schnell. Nun ja. Erstens ist es die freie Entscheidung jedes Einzelnen, wie er oder sie unterwegs ist, solange man niemanden gefährdet. Zweitens: Jedem ist es unbenommen, sich am Morgen auf dem Fahrrad abzustrampeln, wenn es zur Arbeit geht. Andere möchten lieber ausgeruht ans Werk gehen. Dass man dafür heute nicht mehr auf Vierbeiner angewiesen ist, ist mit Sicherheit nicht Verboten zu verdanken. Von Bill Titze

Contra-Kommentar: Gefährlich und hässlich: E-Scooter gehören nicht nach Friedberg

Schon Kabarettist Gerhard Polt fragte: Braucht's das? Diese Frage stellt sich auch bezüglich der Entscheidung des Friedberger Stadtrates, E-Scooter zuzulassen. Wie in vielen Großstädte kann man künftig auch im beschaulichen Friedberg die rasenden Roller ausleihen. Die Antwort auf Polts' Frage ist eindeutig und lautet: Nein!

Ein Blick nach Augsburg macht klar, diese Dinger stehen und vor allem liegen überall herum. Der Weg auf den Friedberger Berg wird künftig gepflastert sein von grünen und roten Metallungetümen. Auch im Wittelsbacher Schlosspark erhöhen die elektrischen Gefährte nicht gerade die Ästhetik. Und in der Friedberger Ach bilden die Scooter bald eine etwas andere Art der Fischtreppe.

Abgesehen von der Verschandelung des Stadtbildes, sind die Scooter eine Gefahr für den Straßenverkehr. In der Ludwigstraße ist es bereits jetzt eng genug. Es kann einem angst und bange werden bei der Vorstellung, dass sich E-Scooter an parkenden Lieferwagen vorbeidrängen, während gleichzeitig SUVs sich Platz verschaffen.

Wacklige E-Scooter führen zu Unfällen

Hinzu kommt, dass jeder ab 14 Jahren ohne eine Prüfung oder Ähnliches die Mini-Roller fahren darf. Ausgerechnet im Bürokratie-Staat Deutschland, in dem es sogar für die Bedienung eines Thermomix Zertifikate gibt, dürfen Jugendliche durch die Stadt brettern, mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde.

Auch einen Scooter muss man erst einmal beherrschen, wie unser Volontär bei seinem Selbstversuch feststellen musste. Viele Schülerinnen und Schüler können heutzutage nicht einmal mehr Rückwärtslaufen, aber sollen das Gleichgewicht auf dem wackligen E-Scooter halten. Unfälle sind vorprogrammiert. Das hat der Straßenverkehr in Friedberg noch gebraucht.

Und was brauchts als Nächstes? Vielleicht eine solarbetriebene Seilbahn von Unterm Berg zum Marienplatz oder eine Transrapid-Strecke von Friedberg nach Augsburg – alles sinnvoller als die E-Scooter. Sebastian Richly