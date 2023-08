E-Scooter sind nicht besser oder schlechter als andere Fahrzeuge

Plus Der E-Scooter Probelauf ist gut angelaufen. Zwar gibt es auch Probleme, aber die scheint man in den Griff zu bekommen. Der Technik sei Dank.

Die Kommentarspalten in den sozialen Medien quollen geradezu über: E-Scooter in Friedberg? Bloß nicht! Man sehe doch in Augsburg, wohin das führe: Zu herumliegenden Rollern und waghalsigen Fahrmanövern. Eine erste Bilanz zeigt: Ja, es gibt schwarze Schafe. Im Großen und Ganzen ist das Projekt aber gut angelaufen.

Der E-Scooter-Probelauf in Friedberg lief bisher erfolgreich. Foto: Britta Pedersen, dpa (Symbolbild)

Das liegt auch daran, dass keineswegs eine Invasion der kleinen Gefährte verzeichnet werden kann. Ab und zu sieht man einen E-Scooter-Fahrer, die Massen bewegen die Fahrzeuge aber noch nicht. So ist es nicht wirklich verwunderlich, dass die Polizei bisher keine große Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit sieht. Anscheinend halten sich die Nutzer aber auch ansonsten weitgehend an die Sicherheitsregeln. Der E-Scooter-Fahrer scheint nicht besser oder schlechter zu sein als der gemeine Autofahrer.

