Edeka beweist in Stätzling keine Kundennähe

Plus Edeka geht nicht auf das Angebot des Vermieters ein, seinen Markt in Stätzling länger offenzuhalten. Das hätte man besser machen können.

Edeka ist der größte deutsche Einzelhändler: fast 6000 Filialen, über 37 Milliarden Euro Jahresumsatz 2020. Da interessiert das kleine Stätzling offenbar wenig.