Edeka in Ried ist zentral für die Ortsentwicklung

Plus Die Gemeinde hat mit dem Bau des Supermarkts die Nahversorgung selbst in die Hand genommen - und damit weitere wichtige Projekte erst ermöglicht.

Vor fünf Jahren hat in der Ortsmitte von Ried der Edeka eröffnet. Der Weg dorthin war ein ungewöhnlicher. Denn die Gemeinde hat dafür das Grundstück erworben, das Gebäude selbst errichtet und dann an den Vollsortimenter vermietet. Für das Konzept des Supermarkts mit dem zugehörigen Dorfplatz ist Ried unter anderem beim Gestaltungswettbewerb „Besser bauen im Wittelsbacher Land“ prämiert worden.

Als Eigentümer von Grund und Gebäude behält die Kommune dieses wichtige und zentral gelegene Angebot selbst in der Hand. Der Supermarkt war der erste und grundlegende Schritt zur weiteren Gestaltung der Ortsmitte. Die fußläufig erreichbare Nahversorgung ist die Grundvoraussetzung für das betreute Wohnen und die Tagespflege, für die bald Baubeginn ist.