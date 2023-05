Aus für Bauhofpläne: Eichmanns Prestigeprojekt ist gescheitert

Plus Der Friedberger Bürgermeister findet beim neuen Bauhof völlig zu Recht keine Mehrheit für seine Politik des "Wird-schon-gut-Gehens".

Dieses Abstimmungsergebnis überraschte sogar die Grünen im Friedberger Stadtrat, die seit Jahresbeginn einen Stopp für den neuen Bauhof am Lueg ins Land gefordert hatten: Bürgermeister Roland Eichmann verpasste mit einem Patt die Mehrheit für seinen Vorschlag, die Arbeiten an seinem Prestigeprojekt fortzusetzen.

Ein fragwürdiger Ausgang, weil auch die Gegner keine Mehrheit hatten? Nein, denn das Kommunalrecht sieht eindeutig vor, dass ein Antrag bei Stimmengleichheit abgelehnt ist. Ein Zufallsergebnis, weil fünf Mitglieder des Stadtrats nicht anwesend waren? Mitnichten. Auf zwei weitere Befürworter bei den Freien Wählern wären drei zusätzliche Gegner von Grünen und Parteifreien Bürgern gekommen. Mit 16 zu 15 wäre Eichmanns Niederlage nur deutlicher ausgefallen, wenn die Reihen komplett gewesen wären.