Ein bisschen Normalität ist wichtig für ukrainische Kinder in Friedberg

Der Krieg in der Ukraine vertreibt viele Menschen. Mehr als die Hälfte der in Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge sind Kinder. Sie muss man jetzt integrieren.

In Zeiten der Not muss man zusammenhalten. Das zeigt sich auch jetzt während des Krieges in der Ukraine. In Europa, Deutschland und nicht zuletzt vor Ort muss man sich nun gegenseitig unterstützen, um den Flüchtlingen Zuflucht zu geben. Im Landkreis Aichach-Friedberg drückt sich diese Hilfe unter anderem durch die Einführung von Willkommensgruppen aus, in denen Kinder in Schulgemeinschaften integriert werden und Deutsch lernen.

Niemand von den Menschen in der Ukraine kann etwas für den Krieg in ihrem Heimatland - besonders nicht die Kinder. Ihnen wird alles weggenommen. Ihr Zuhause, ihre Freunde und ihre Familie. Hier werden sie in eine völlig neue und fremde Gemeinschaft gebracht, wo ihnen nicht mal die Ladenöffnungszeiten vertraut sind. Eine der größten Hürden ist die Sprache.

An Friedberger Schulen finden junge Flüchtlinge ein wenig Routine

Umso wichtiger sind die Willkommensklassen. Im Fokus steht natürlich das Lernen, genauer das Deutschlernen. Und das ist elementar, weiß doch niemand, wann die Situation in der Ukraine sich ändert. Das Schulleben gibt den jungen Schülerinnen und Schülern aber auch ein Stück Normalität zurück und lenkt sie von den Schrecken in ihrer Heimat ab. Es ist bewundernswert, dass die Kinder und Jugendlichen in den Gruppen trotz allem lachen, sich necken und wissbegierig sind. Das zeigt allen, wie sehr sich Zusammenhalt lohnt.

